В Росавиации не видят риска банкротств российских авиакомпаний
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«Риска банкротств не видим», — цитирует РИА Новости Нерадько.
По его словам, все компании продолжают работу, намерений о прекращении деятельности никто не высказывает.
Он добавил, что Росавиация проводит мониторинг.
Ранее Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов на юге и в центре России до 21 ноября.
В августе Росавиация сообщила о перечислении российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.