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В Росавиации не видят риска банкротств российских авиакомпаний

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Росавиация не видит угрозы банкротств российских авиакомпаний, заявил глава ведомства Александр Нерадько.
В Росавиации не видят риска банкротств российских авиакомпаний
  • Gettyimages.ru
  • © Oli Kellett

«Риска банкротств не видим», — цитирует РИА Новости Нерадько.

По его словам, все компании продолжают работу, намерений о прекращении деятельности никто не высказывает.

Он добавил, что Росавиация проводит мониторинг.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов на юге и в центре России до 21 ноября.

В августе Росавиация сообщила о перечислении российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.

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