В Росавиации не видят риска банкротств российских авиакомпаний

Росавиация не видит угрозы банкротств российских авиакомпаний, заявил глава ведомства Александр Нерадько.

«Риска банкротств не видим», — цитирует РИА Новости Нерадько.

По его словам, все компании продолжают работу, намерений о прекращении деятельности никто не высказывает.

Он добавил, что Росавиация проводит мониторинг.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов на юге и в центре России до 21 ноября.

В августе Росавиация сообщила о перечислении российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.