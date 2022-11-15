Автоэксперт Баканов посоветовал не верить сотрудникам автосалона на слово

Автомобильный эксперт Пётр Баканов посоветовал не верить сотрудникам автосалона на слово.

«Способов узнать, поменяли масло в двигателе или нет, не так уж и много. В первую очередь необходимо посмотреть на заливную крышку. Если нет следов, что её открывали, то, скорее всего, машину не обслужили. Ещё момент — при замене масла по регламенту меняется сливная пробка в поддоне картера. Если на той пробке, которая установлена, нет свежих следов от отвёртки или гаечного ключа, то она не менялась», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, не стоит сразу уезжать из сервиса — нужно достать щуп и проверить уровень масла. Если оно не менялось, то оно будет густым и чёрным.

Баканов также посоветовал лично наблюдать за процессом ТО.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.