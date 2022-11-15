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Более 36 тысяч москвичей посетили дни открытых дверей в центрах московского долголетия

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Дни открытых дверей в центрах московского долголетия посетили более 36 тыс. москвичей.

Как сообщает «Вести Подмосковья», посетители знакомились с различными кружками и секциями, а также принимали участие в мастер-классах и экскурсиях. После этого около 12 тыс. москвичей подключились к «Московскому долголетию».

«Клубы поддерживают социализацию москвичей «серебряного» возраста, помогают им делать свою жизнь ярче, чувствовать себя востребованными и нужными», — сказала в интервью изданию руководитель сети клубных пространств «Центры московского долголетия» Елена Громова.

Ранее телеканал «360» сообщил, что участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 180 тыс. пенсионеров.

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