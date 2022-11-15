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В Ульяновской области рассказали о планах по развитию туротрасли

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Руководитель Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин рассказал о планах по развитию отрасли.
В Ульяновской области рассказали о планах по развитию туротрасли
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  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает mosaica.ru.

В настоящее время проводится работа по повышению привлекательности области, в частности предстоит устроить пляжную территорию на берегу Волги в Заволжском районе Ульяновска и благоустроить пляж в лагере «Туристическая деревня «Артеково» в Чердаклинском районе.

Кроме того, запланировано развитие горнолыжного комплекса «Венец и я».

В 2023 году в регионе начнут реализовывать нацпроект, по которому школьники 5—9 классов, достигшие успехов в учёбе, смогут бесплатно путешествовать по области.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.

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