В Ульяновской области рассказали о планах по развитию туротрасли
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Об этом сообщает mosaica.ru.
В настоящее время проводится работа по повышению привлекательности области, в частности предстоит устроить пляжную территорию на берегу Волги в Заволжском районе Ульяновска и благоустроить пляж в лагере «Туристическая деревня «Артеково» в Чердаклинском районе.
Кроме того, запланировано развитие горнолыжного комплекса «Венец и я».
В 2023 году в регионе начнут реализовывать нацпроект, по которому школьники 5—9 классов, достигшие успехов в учёбе, смогут бесплатно путешествовать по области.
Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.