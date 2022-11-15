В Удмуртии рассказали об итогах диспансеризации в 2022 году
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В рамках диспансеризации и профосмотров врачи обследовали 249 288 человек, передаёт udm-info.ru.
В материале отмечается, что у 264 пациентов были обнаружены подозрения на злокачественные новообразования, причём в 182 случаях они были выявлены на ранней стадии.
915 человекам был поставлен диагноз «сахарный диабет». Кроме того, было выявлено около 10 тыс. случаев болезней системы кровообращения.
Почти у половины пациентов врачи не выявили отклонений в состоянии здоровья, сказано в материале.
Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Московской области Юрий Шалягин в беседе с «Радио 1» заявил, что диспансеризацию в регионе прошли более 1 млн 840 тыс. человек с начала 2022 года.