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Путин присвоил Луганску, Якутску и ещё семи городам звание «Город трудовой доблести»

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Президент России Владимир Путин присвоил нескольким городам страны почётное звание «Город трудовой доблести», среди них Астрахань, Вологда, Горловка и Якутск.
Путин присвоил Луганску, Якутску и ещё семи городам звание «Город трудовой доблести»
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Также в списке городов в указе — Златоуст, Каспийск, Луганск, Норильск и Орск.

15 ноября Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мариуполю в ДНР и Мелитополю в Запорожской области.

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