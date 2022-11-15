Путин присвоил Луганску, Якутску и ещё семи городам звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин присвоил нескольким городам страны почётное звание «Город трудовой доблести», среди них Астрахань, Вологда, Горловка и Якутск.

Также в списке городов в указе — Златоуст, Каспийск, Луганск, Норильск и Орск.

15 ноября Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мариуполю в ДНР и Мелитополю в Запорожской области.