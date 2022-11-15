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На Кубани выплату при рождении первенца получили более 60 тысяч семей с начала года

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В Краснодарском крае выплату при рождении первенца получили более 60 тыс. семей с начала 2022 года. Финансовую помощь оказывают в рамках национального проекта «Демография».
На Кубани выплату при рождении первенца получили более 60 тысяч семей с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Претендовать на ежемесячную выплату в размере 12 962 рублей могут семьи, чей доход не превышает 29 130 рублей на человека. Она предоставляется со дня рождения ребёнка, если родители обратились в органы соцзащиты с заявлением не позже полугода с момента его рождения», — напомнила вице-губернатор Анна Минькова.

Тем временем в Тульской области 20 тыс. жителей получили новую ежемесячную выплату на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет, передаёт Тульская служба новостей.

«Со следующего года мы упростим получение выплат. Например, каждый рождённый в Тульской области ребенок получит 25 тыс. рублей. А если он родится в студенческой семье — вдвое больше. Ключевым критерием при определении объёмов поддержки станет доход семьи», — отметила министр труда и социальной защиты региона Анна Домченко.

Ранее сообщалось, что в Тульской области направили более 7 млрд рублей на меры поддержки семей с детьми в 2022 году, из них 4,5 млрд выделено из регионального бюджета.

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