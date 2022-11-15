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На финале «Большой перемены» подвели итоги программы «Наставничество» за 2022 год

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Победители второго сезона «Большой перемены» презентовали результаты проекта «Наставничество», который был запущен по инициативе финалистов конкурса среди студентов колледжей 2021 года.

Об этом сообщает издание «Взгляд».

Отмечается, что 11 студентов СПО на протяжении месяца проходили стажировки в компаниях, на предприятиях и в Государственной думе в команде с наставником.

В 2022 году к конкурсу «Большая перемена» присоединились 3 944 622 человека, среди них 732 512 студентов СПО. Победителями конкурса в этом треке станут 300 участников.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в число лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли школьники из Московской области.

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