На финале «Большой перемены» подвели итоги программы «Наставничество» за 2022 год
Об этом сообщает издание «Взгляд».
Отмечается, что 11 студентов СПО на протяжении месяца проходили стажировки в компаниях, на предприятиях и в Государственной думе в команде с наставником.
В 2022 году к конкурсу «Большая перемена» присоединились 3 944 622 человека, среди них 732 512 студентов СПО. Победителями конкурса в этом треке станут 300 участников.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в число лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли школьники из Московской области.