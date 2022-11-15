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Кубань стала одним из самых популярных регионов для путешествий в автодоме

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Краснодарский край занял четвёртую строчку в рейтинге мест, которые российские туристы выбирают для путешествий в автодоме.
Кубань стала одним из самых популярных регионов для путешествий в автодоме
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Remsberg

Отмечается, что этот регион выбрали 16% опрошенных туристов, сообщает «Кубань 24».

На первом месте рейтинга Крым — за него проголосовали 36% респондентов. Второе место разделили Карелия и Горный Алтай (по 17% проголосовавших).

Наряду с этим стало известно, что Петербург стал лидером среди туристов для путешествий на Новый год на поезде. Об этом пишет сайт neva.today со ссылкой на пресс-службу сервиса Туту.ру.

Эксперты рассказали, что в текущем году, как и в прошлом, на период с 29 декабря по 8 января больше всего билетов для поездок на поезде было куплено из Москвы в Петербург.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин дал советы по бронированию поездок на Новый год.

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