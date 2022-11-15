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Психолог Караберова посоветовала нормализовать режим для уменьшения уровня стресса

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Клинический психолог Елена Караберова рассказала, как уменьшить уровень стресса на работе и дома.
Психолог Караберова посоветовала нормализовать режим для уменьшения уровня стресса
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Стоит начать с нормализации режима. Здоровый сон и забота о физическом состоянии выходят на первый план. Рекомендую отказаться от алкоголя, поскольку это депрессант. Также следует сокращать цифровое потребление», — цитирует эксперта nashgorod.ru.

По её словам, также нужно переключаться с рабочей жизни на домашнюю, иметь реальное общение с партнёром, близкими, друзьями.

«Рекомендуется хоть иногда заниматься «психогигиеной» — говорить о волнующих вас проблемах тесному кругу людей. Это может быть не специалист, а друг или коллега», — отметила Караберова.

Она добавила, что необходимо уделять внимание и любимому делу, прогулкам, поскольку это помогает сохранить устойчивость и позитивный настрой.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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