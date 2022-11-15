Психолог Миллер заявила о влиянии паттернов поведения на образ жизни

Психолог Александра Миллер заявила о влиянии на образ жизни паттернов поведения, формирование которых зависит от опыта, среды обитания, образования, переданных установок от семьи.

Мозг лишь на 5—6% воспроизводит сознательные реакции, всё остальное скрыто в подсознании. То, что скрыто, проявляется в стрессовых ситуациях, когда человек перестаёт играть и выдаёт свои истинные реакции наружу, рассказала она в беседе с ФАН.

Как считает эксперт, изменить своё мышление и, как следствие, свою жизнь — возможно, однако для этого нужно желание и усердная когнитивно-поведенческая психотерапия.

Со своей стороны, клинический психолог Елена Караберова заявила, что сегодня люди стали более осознанно подходить к состоянию своего ментального здоровья.

«Я вижу большие изменения в нашем обществе. Развитие психотерапии в России наконец-то помогло сдвинуть табуированность ментальных расстройств. Люди могут позволить себе разбираться в своих проблемах и считать их чем-то значимым», — цитирует эксперта nashgorod.ru.

Ранее российский аналитик, исследователь психологии, писатель, автор книг о саморазвитии Александр Король рассказал, как сохранить внимание и концентрацию на работе.