Более 1,5 млн туристов посетили Хабаровский край в 2022 году

В Министерстве туризма Хабаровского края сообщили, что свыше 1,5 млн туристов посетили Хабаровский край в этом году.

В беседе с transsibinfo.com представитель ведомства рассказал, что в 2022 году гостиницы региона работали в более интенсивном режиме, а туроператоры превысили свои доходы против прошлогодних на 20%.

Кроме того, за счёт туризма вырос краевой бюджет. Так, если в 2019 году налоговые поступления насчитывали 183,2 млн рублей, то к концу этого года ожидается 187,5 млн рублей прибыли от отрасли.

В материале отмечается, что большую популярность среди родителей получил детский кешбэк на путёвки в оздоровительные лагеря. В 2022 году в проекте приняли участие 15 лагерей региона, которые реализовали более 7 тыс. путёвок.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН назвал популярные туристические направления из Москвы.