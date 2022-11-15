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Диетолог Тихомирова предупредила о рисках употребления травяных сборов при поллинозе

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Терапевт и врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила, что бесконтрольный приём отваров любых лекарственных трав может привести к серьёзным осложнениям.
Диетолог Тихомирова предупредила о рисках употребления травяных сборов при поллинозе
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Cavallini

Сложные травяные сборы нельзя принимать людям с аллергической реакцией на определённые растения, например при поллинозе, сказала врач в разговоре с Life.ru.

Так, она рекомендовала убедиться в отсутствии противопоказаний в каждом конкретном случае и соблюдать все рекомендации при приёме подобных препаратов, внимательно изучив инструкцию.

Ранее газета «Известия» сообщала, какие чаи и травяные сборы россияне предпочитают в холодное время года.

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