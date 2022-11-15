Диетолог Тихомирова предупредила о рисках употребления травяных сборов при поллинозе
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Сложные травяные сборы нельзя принимать людям с аллергической реакцией на определённые растения, например при поллинозе, сказала врач в разговоре с Life.ru.
Так, она рекомендовала убедиться в отсутствии противопоказаний в каждом конкретном случае и соблюдать все рекомендации при приёме подобных препаратов, внимательно изучив инструкцию.
Ранее газета «Известия» сообщала, какие чаи и травяные сборы россияне предпочитают в холодное время года.