Диетолог Тихомирова предупредила о рисках употребления травяных сборов при поллинозе

Терапевт и врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила, что бесконтрольный приём отваров любых лекарственных трав может привести к серьёзным осложнениям.

Сложные травяные сборы нельзя принимать людям с аллергической реакцией на определённые растения, например при поллинозе, сказала врач в разговоре с Life.ru.

Так, она рекомендовала убедиться в отсутствии противопоказаний в каждом конкретном случае и соблюдать все рекомендации при приёме подобных препаратов, внимательно изучив инструкцию.

Ранее газета «Известия» сообщала, какие чаи и травяные сборы россияне предпочитают в холодное время года.