Спасатели начали эвакуацию с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Иркутской области

Группа спасателей начала эвакуацию членов экипажа вертолёта Ми-8, который совершил жёсткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области.

Об этом ТАСС заявил начальник регионального координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер.

«Потерпевших в бедствии обнаружили. Наземная поисково-спасательная группа на гусеничном транспортёре выполняла поиск. Они прибыли к месту события, обнаружили трёх членов экипажа — и женщина там присутствовала. Все живы, здоровы», — сказал собеседник.

Дрегер уточнил, что людей уже везут к поисково-спасательному воздушному судну.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 с четырьмя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области.