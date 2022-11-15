Спасатели начали эвакуацию с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Иркутской области
- РИА Новости
Об этом ТАСС заявил начальник регионального координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер.
«Потерпевших в бедствии обнаружили. Наземная поисково-спасательная группа на гусеничном транспортёре выполняла поиск. Они прибыли к месту события, обнаружили трёх членов экипажа — и женщина там присутствовала. Все живы, здоровы», — сказал собеседник.
Дрегер уточнил, что людей уже везут к поисково-спасательному воздушному судну.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 с четырьмя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области.