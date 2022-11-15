Депутат Бессараб назвала плюсы единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT принятие закона о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

«Оно упрощает порядок и повышает прозрачность назначения такого пособия для граждан», — объяснила парламентарий.

По её словам, введение универсального пособия также повлияло и на размер выплат.

В качестве примера Бессараб рассказала о том, что при ранее действующих нормах беременная женщина могла получать только пособие в размере 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения.

«С введением универсального пособия размер, в зависимости от критериев нуждаемости, вырос до 100%», — добавила она.

Ранее Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, на эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей.