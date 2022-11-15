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Депутат Бессараб назвала плюсы единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT принятие закона о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Депутат Бессараб назвала плюсы единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка
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«Оно упрощает порядок и повышает прозрачность назначения такого пособия для граждан», — объяснила парламентарий.

По её словам, введение универсального пособия также повлияло и на размер выплат.

В качестве примера Бессараб рассказала о том, что при ранее действующих нормах беременная женщина могла получать только пособие в размере 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения.

«С введением универсального пособия размер, в зависимости от критериев нуждаемости, вырос до 100%», — добавила она.

Ранее Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, на эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей.

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