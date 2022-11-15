В Нижневартовске возбудили уголовное дело после ЧП с ребёнком в бассейне
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«По версии следствия, старший тренер по плаванию не приняла меры к осуществлению контроля за посетителями бассейна, не обеспечила соблюдение посетителями дисциплины и правил техники безопасности, в результате чего 14-летний воспитанник, оказавшись вне поля зрения тренера, ушёл под воду», — прокомментировали в ведомстве.
После происшествия ребёнок находился в коме в одной из больниц города. Вскоре пострадавший пришёл в себя.
Дело возбуждено по ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»).
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избил 17-летнего подростка в метро.