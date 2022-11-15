В Нижневартовске возбудили уголовное дело после ЧП с ребёнком в бассейне

СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу и Югре возбудил уголовное дело после несчастного случая с ребёнком в бассейне СОК «Олимпия» в Нижневартовске.

Об этом сообщает URA.RU.

«По версии следствия, старший тренер по плаванию не приняла меры к осуществлению контроля за посетителями бассейна, не обеспечила соблюдение посетителями дисциплины и правил техники безопасности, в результате чего 14-летний воспитанник, оказавшись вне поля зрения тренера, ушёл под воду», — прокомментировали в ведомстве.

После происшествия ребёнок находился в коме в одной из больниц города. Вскоре пострадавший пришёл в себя.

Дело возбуждено по ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»).

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избил 17-летнего подростка в метро.