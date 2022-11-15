Ставки на аренду элитного жилья в Москве упали на 20—40% относительно прошлогодних показателей

Ставки на аренду элитного жилья в столице упали на 20—40% относительно показателей 2021 года.

Об этом в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказали эксперты компании Zavidov Realty.

Они отметили, что в целом количество запросов на аренду столичного элитного жилья снижается два месяца подряд.

«По сравнению с сентябрём октябрьский спрос на аренду дорогих квартир в центре Москвы снизился на 0,75%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 1,22%», — сказано в материале.

Также уточняется, что с начала 2022 года фиксируется рост предложений в данном сегменте на фоне дисконтов, используемых каждым вторым арендодателем из-за уровня спроса.

«Количество предложений увеличилось на 70%, спрос упал на 50% от уровня прошлого года», — цитирует издание основателя компании Zavidov Realty Юрия Завидова.

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