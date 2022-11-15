Песков, комментируя призыв Макрона, заявил об отсутствии стола переговоров

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призыв лидера Франции Эммануэля Макрона возобновить мирные переговоры для решения ситуации на Украине.

«Пока, собственно, не наблюдаем стола переговоров», — сказал Песков.

Ранее Макрон призвал направить все дипломатические усилия для проведения переговоров по ситуации на Украине.