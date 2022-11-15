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Песков, комментируя призыв Макрона, заявил об отсутствии стола переговоров

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призыв лидера Франции Эммануэля Макрона возобновить мирные переговоры для решения ситуации на Украине.
Песков, комментируя призыв Макрона, заявил об отсутствии стола переговоров
  • AP
  • © Leon Neal/Pool Photo

«Пока, собственно, не наблюдаем стола переговоров», — сказал Песков.

Ранее Макрон призвал направить все дипломатические усилия для проведения переговоров по ситуации на Украине.

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