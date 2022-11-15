Путин: Россия вовремя и твёрдо поставила заслон попыткам повлиять на суверенитет государства

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия вовремя и твёрдо поставила заслон попыткам повлиять на суверенитет государства.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на заседании российского оргкомитета «Победа».

По его словам, уже есть опыт того, как с помощью мифов и с переписыванием мировой истории рядом стран осуществлялась «раскачка государства». Как отметил Путин, такой сценарий уже был «обкатан на некоторых странах», включая Украину.

«Были попытки поступить так же и с нашей страной — с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твёрдо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон», — заявил Путин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём народного единства и заявил, что общие цели российского народа способствуют укреплению суверенитета страны.