Патрушев сообщил, что в ЦФО России в 2022 году произошло 23 теракта

В Центральном федеральном округе России в 2022 году было совершено 23 теракта, девять диверсий предотвращено, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время совещания в Брянске.

«В текущем году в округе совершено 23 террористических акта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе девять диверсий», — цитирует его РИА Новости.

При этом на 80% увеличилось количество преступлений с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, добавил Патрушев.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил о попытках Киева создать бандподполье на территории России.

По его словам, украинская сторона засылает на российскую территорию диверсантов.