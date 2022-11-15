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Мастер спорта Нагулин назвал локацию важным критерием при выборе фитнес-клуба

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Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин посоветовал при выборе фитнес-клуба обращать внимание на его расположение, состояние тренажёров, цену абонемента.

Большинство людей ходят в фитнес-клуб рядом с домом, работой или по пути между ними, тратить лишнее время на дорогу, как правило, не оправданно, сообщил он РИАМО.

По его словам, во многих фитнес-клубах есть бесплатный пробный визит. Он посоветовал оценить количество и качество тренажёров, изучить фитнес-программы и график работы.

Со своей стороны, сертифицированный фитнес-тренер, эксперт по движению Мария Блинова в разговоре с Life.ru рассказала, как проверить состояние своих мышц.

«Существует множество тестов для оценки состояния той или иной мышцы. Но для большинства людей, не занимающихся с персональным тренером, это ненужная информация. Что же тогда делать? Соблюдать правила оптимальной тренировки», — объяснила она.

Ранее мастер спорта по спортивным бальным танцам, тренер школы Ideal Dance Ольга Тарасова назвала танцы одним из лучших средств борьбы со стрессом.

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