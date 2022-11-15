Мастер спорта Нагулин посоветовал новичкам заниматься с фитнес-тренером

Мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин посоветовал начинающим спортсменам обратиться к помощи индивидуального тренера на занятиях.

Вопрос необходимости тренера нередко стоит перед начинающими атлетами, отметил он в интервью РИАМО.

«Работать по программе, где всё расписано, гораздо легче и эффективнее, чем бесцельно застывать перед каждым тренажёром, размышляя, нужно на нём заниматься или нет», — добавил Нагулин.

Перед походом в зал также нужно определить для себя цель, понять, что вы хотите получить от занятий: похудеть, накачаться, подтянуть рельеф. Именно тренер разработает индивидуальную программу, проследит за техникой выполнения, резюмировал Нагулин.

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