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Врач Полуянова дала совет освоить дыхательную гимнастику при повышенной тревожности

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Врач-психиатр, заведующая поликлиническим отделением Тобольского филиала №2 ГБУЗ ТО ОКПБ Юлия Полуянова рассказала о симптомах и методах борьбы с «дезадаптивной», нерациональной тревожностью.
Врач Полуянова дала совет освоить дыхательную гимнастику при повышенной тревожности
  • Gettyimages.ru
  • © MmeEmil

В зависимости от степени выраженности симптоматики человек испытывает нервное перенапряжение — появляется учащённое дыхание, сердцебиение, усиленное потоотделение, сухость во рту. Впоследствии нарушаются сон, аппетит, внимание, появляются постоянная усталость, раздражительность, отметила специалист в разговоре с сайтом Тюменская область сегодня.

«Обсудите ситуацию с близкими, которым вы доверяете. Ограничьте эмоциональные нагрузки, избегайте стрессов, высыпайтесь, больше двигайтесь, освойте дыхательную гимнастику, аутогенную тренировку. Соблюдайте рациональное питание, трезвый образ жизни», — порекомендовала Полуянова.

Если негативное состояние усиливается, необходимо обратиться за квалифицированной помощью, заключила она.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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