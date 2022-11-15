В Подмосковье перерабатывают до 30% вторсырья

Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова рассказала, что регион с 2019 года удерживает позиции лидера по переработке вторсырья.

«Речь идёт о тех фракциях, которые востребованы для производства, — это пластик, стекло, ветошь, старые автопокрышки и так далее. На сегодня в Подмосковье перерабатывают 25—30% вторичных материальных ресурсов. Это очень большая цифра», — заявила она «Радио 1».

По её словам, в области работают около 40 пунктов переработки вторсырья.

Белова добавила, что на территории региона построено 11 комплексов переработки отходов, десять из них функционируют. Также действуют около 600 предприятий по переработке вторсырья.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.