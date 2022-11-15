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Диетолог Мансурова объяснила важную роль антиоксидантов для здоровья человека

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Диетолог, онкопсихолог Ирина Мансурова рассказала, что из-за недостатка антиоксидантов в организме развивается окислительный стресс.
Диетолог Мансурова объяснила важную роль антиоксидантов для здоровья человека
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«При избытке свободных радикалов без соответствующей нейтрализации идёт повреждение клеток, а также генетического материала человека. Растут риски развития таких проблем со здоровьем, как онкозаболевания, патологии репродуктивной системы, заболевания сердца и сосудов, развитие диабета», — отметила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Антиоксиданты — вещества, связывающие и нейтрализующие свободные радикалы. Они борются со стрессом, обладают антибактериальными, противовоспалительными, противовирусными и противоопухолевыми свойствами.

Со своей стороны, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в интервью Радио Sputnik рассказала, что самым полезным способом приготовления картофеля является его запекание в кожуре.

«При этом способе приготовления некоторые элементы крахмала распадаются, к тому же мы сохраняем все витамины и минералы, которые есть в картофеле», — заключила Матыскина.

Ранее главный эндокринолог главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина рассказала о принципах питания при диабете.

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