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Аналитики рассказали о высоких зарплатах для IT-специалистов без высшего образования в Москве

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Согласно данным SuperJob, в России среди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат лишь 25—30% вакансий. Однако работники без высшего образования тоже востребованы на рынке и могут претендовать на высокие зарплаты. Например, в Москве они могут получать около 250—400 тыс. рублей.
Аналитики рассказали о высоких зарплатах для IT-специалистов без высшего образования в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Sanja Radin

Об этом пишет «Российская газета».

За последние несколько лет количество соискателей с высшим образованием на должности IT-специалистов снизилось сразу в нескольких IT-направлениях. Речь о таких вакансиях, как программисты PHP, Python или C++.

Тем не менее среди соискателей в IT пока по-прежнему преобладают специалисты с высшим образованием, уровень зарплат в этой сфере зависит от уровня полученного образования.

Однако специалисты без высшего образования тоже могут рассчитывать на достойную зарплату. Так, в топе IT-вакансий в Москве без предъявления требований к образованию находятся позиции для разработчика iOS с зарплатой от 350 тыс. рублей, ведущий разработчик Java (350 тыс. рублей), Java developer (250—400 тыс. рублей).

Ранее «Известия» сообщали, что специалисты в сфере продаж и IT стали самыми востребованными на российском рынке труда.

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