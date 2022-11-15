Эксперт в сфере недвижимости Савченко спрогнозировал падение цен на жильё в декабре

Основатель и СЕО компании Apple Real Estate Данила Савченко предположил, что тенденция к снижению стоимости квартир, которая началась в октябре, продолжится и в декабре.

Цены будут падать теми же темпами, что и в текущий момент, поделился он с Life.ru.

«В среднем по рынку в зависимости от сегмента и класса цена 1 кв. м за последние 1,5 месяца сократилась на 0,8—3%. В комфортклассе снижение по итогам октября составило 2,5%, в бизнесе — 1,5%, в премиуме — 1,2%», — добавил Савченко.

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