Девелопер Нестерова рассказала, что дисконт на первичном рынке в России достигает 30%

Коммерческий директор девелоперской компании «Тройка РЭД» Наталия Нестерова выразила мнение, что привычные механизмы ценообразования на российском рынке недвижимости в этом году изменятся.

Большинство застройщиков уже дают скидки, которые достигают 30%, поделилась она с Life.ru.

«В большинстве случаев это связано с тем, что они хотят наполнить деньгами свои эскроу-счета. Возможно, застройщики действительно успеют набрать необходимое количество средств до Нового года, тогда никаких распродаж в январе мы не увидим», — отметила специалист.

Кроме того, негативные отзывы председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной о субсидированной ипотеке говорят о том, что этот продукт может в скором времени закрыться, подчеркнула эксперт.

«Большинство акций застройщиков действуют до конца ноября. Будет ли продление? Не факт», — резюмировала Нестерова.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.