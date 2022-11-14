В Севастополе зафиксировали 30 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе зафиксировали 30 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 96 263.

Прививку от коронавируса сделали 358 626 севастопольцев, оба компонента вакцины получили 324 108.

Также стало известно, что в Калининградской области за неделю с 7 по 13 ноября выявили 295 случаев COVID-19, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости в регионе — 29,4 тыс. на 100 тыс. населения.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.