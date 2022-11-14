В Тверской области подтвердили 24 случая COVID-19 за сутки

В Тверской области подтвердили 24 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 178 821 человек. Выздоровели 175 089 жителей, в том числе 50 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Тульской области прививку от гриппа сделали 465 293 человека, или 69% от запланированного числа, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Среди вакцинированных — 117 479 детей.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.