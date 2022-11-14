В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 239 997 человек. Выздоровели 235 473 жителя, в том числе 39 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставрополе прививку от гриппа сделали более 50% учащихся в школе и находящихся в детсадах (с письменного разрешения родителей). Это около 40 тыс. детей, передаёт «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В городе из 55 тыс. школьников уже привили свыше 30 тыс. Порядка 10 тыс. малышей из детских садов получили вакцину. А это более 50% от всех воспитанников образовательных учреждений», — отметили в мэрии.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.