Офтальмолог Миргородская посоветовала правильно выставить освещение при работе за ноутбуком

Врач — офтальмолог-микрохирург «СМ-клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская дала советы по безопасной работе за ноутбуком.

«Поскольку сложно зафиксировать ноутбук в удобном для работы положении, высокая нагрузка на зрение только усиливается. В дальнейшем это может спровоцировать развитие близорукости. Если работа требует пристального внимания к деталям, нагрузка на глаза возрастает. По этой же причине вредно смотреть в лежачем положении фильмы и сериалы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в лежачем положении сложно соблюдать правильный угол зрения.

Как считает Миргородская, работать лучше за столом, при этом важно правильно выставить освещение, чтобы на экране не было бликов.

«При работе за устройством нужно соблюдать оптимальное расстояние от экрана до глаз. Оно должно составлять 50—70 см. При возможности расположите рабочее место недалеко от окна. Периодически переводите взгляд от экрана на дальнее расстояние», — добавила врач.

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