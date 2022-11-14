В Калининградской области рассказали о ходе рекультивации крупной свалки ТКО
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Подрядная организация выполнила все работы по формированию и устройству изолирующего экрана. Идёт монтаж ёмкостей поверхностного стока и благоустройство прилегающей территории.
Завершение мероприятий планируется до конца 2022 года. Работа проводится в рамках нацпроекта «Экология».
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.