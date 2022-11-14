В Калининградской области рассказали о ходе рекультивации крупной свалки ТКО

В Черняховске Калининградской области завершается рекультивация свалки твёрдых коммунальных отходов. Её площадь составляет 6,8 га.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Подрядная организация выполнила все работы по формированию и устройству изолирующего экрана. Идёт монтаж ёмкостей поверхностного стока и благоустройство прилегающей территории.

Завершение мероприятий планируется до конца 2022 года. Работа проводится в рамках нацпроекта «Экология».

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.