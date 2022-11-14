В России запустили эстафету в честь 165-летия со дня рождения Циолковского
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу общества «Знание».
Эстафета будет проходить в Москве, Благовещенске, Циолковском, Калуге, Боровске и Казани. Она пройдёт с 16 по 30 ноября.
Школьники и студенты смогут познакомиться с деятелями науки, занимающимися исследованием Вселенной.
Ранее газета «Известия» сообщала, что назван состав почётного жюри просветительской премии «Знание». В него среди прочих вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и актёр Владимир Машков.