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В России запустили эстафету в честь 165-летия со дня рождения Циолковского

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В России запустили молодёжную эстафету в честь 165-летия со дня рождения учёного Константина Циолковского.
В России запустили эстафету в честь 165-летия со дня рождения Циолковского
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу общества «Знание».

Эстафета будет проходить в Москве, Благовещенске, Циолковском, Калуге, Боровске и Казани. Она пройдёт с 16 по 30 ноября.

Школьники и студенты смогут познакомиться с деятелями науки, занимающимися исследованием Вселенной.

Ранее газета «Известия» сообщала, что назван состав почётного жюри просветительской премии «Знание». В него среди прочих вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и актёр Владимир Машков.

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