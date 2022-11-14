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Подмосковный проект «Наш участковый врач» представили ещё в трёх регионах

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Подмосковный проект «Наш участковый врач» представили в Башкирии, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Подмосковный проект «Наш участковый врач» представили ещё в трёх регионах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева, презентации прошли уже в 14 регионах.

«В рамках проекта сегодня участковые педиатры получают новые возможности для обучения, а также помощь психологов и наставников — для предотвращения профессионального выгорания», — рассказала Одинаева.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.

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