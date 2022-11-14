Подмосковный проект «Наш участковый врач» представили ещё в трёх регионах
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева, презентации прошли уже в 14 регионах.
«В рамках проекта сегодня участковые педиатры получают новые возможности для обучения, а также помощь психологов и наставников — для предотвращения профессионального выгорания», — рассказала Одинаева.
Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.