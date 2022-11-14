В возрасте 97 лет умер участник прорыва блокады Ленинграда Гусман Сафин

На 98-м году жизни умер участник операции по прорыву блокады Ленинграда, почётный гражданин ДНР Гусман Сафин. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

«Это был человек неутомимой энергии и большой силы духа. Участник прорыва блокады Ленинграда, он не утратил с возрастом твёрдости характера и активной жизненной позиции. Это проявлялось в том числе в активной работе с молодёжью. Он спешил передать юному поколению свой опыт, свои знания и рассказать о Великой Отечественной войне, о беспримерном подвиге нашего народа в противостоянии с фашизмом», — написал он в Telegram.

Гусман Сафин «навсегда вошёл в историю России и Донбасса», подчеркнул Пушилин.

В конце октября житель Заводоуковска, ветеран Великой Отечественной войны Деомид Иванович Проскуряков скончался в возрасте 102 лет.