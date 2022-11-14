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Автоэксперт Солдунов посоветовал не полагаться на автопилот в электромобиле

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Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов посоветовал не полагаться на автопилот в электромобиле.
Автоэксперт Солдунов посоветовал не полагаться на автопилот в электромобиле
  • РИА Новости

«Можно провести аналогию с авиаперевозками. Мы понимаем, что автопилот — это замечательно, надо к этому стремиться. Но инфраструктура дорожной сети должна быть настроена идеально, чтобы он хорошо работал», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, при ручном управлении в большинстве случаев проще справиться с какой-то внештатной ситуацией, чем полагаться на приборы.

«Пока ещё водительское мастерство никто не отменял, поэтому изучаем правила дорожного движения, учимся правильно и грамотно водить автомобиль», — сказал Солдунов.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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