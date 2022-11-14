Лауреат конкурса «Лидеры России» назначен замминистра экономического развития Оренбуржья

Победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» Никита Хилимончик назначен заместителем министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на АНО «Россия — страна возможностей».

Хилимончик будет отвечать за привлечение инвестиций в регион, поддержку малого бизнеса и внешнеэкономическую деятельность.

«Главная задача, которую передо мной ставит руководство региона, не просто войти в топ-10 субъектов с благоприятным инвестиционным климатом по рейтингу АСИ, но реально улучшить условия для развития бизнеса. Важно, чтобы сам бизнес поставил нашей работе максимальную оценку», — цитирует Хилимончика «Взгляд».

Ранее сообщалось, что лауреат конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев назначен на пост первого замначальника Западно-Сибирской железной дороги.