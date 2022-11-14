Путин проведёт заседание организационного комитета «Победа» 15 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что в ходе заседания также затронут вопросы поддержки и развития мемориальных комплексов.
Кроме того, на заседании обсудят план мероприятий, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от немецко-фашистских войск.
В июле Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.