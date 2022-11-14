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Путин проведёт заседание организационного комитета «Победа» 15 ноября

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Президент России Владимир Путин во вторник, 15 ноября, проведёт заседание российского организационного комитета «Победа», в ходе которого будут рассмотрены заявки городов на присвоение почётных званий «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести».
Путин проведёт заседание организационного комитета «Победа» 15 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в ходе заседания также затронут вопросы поддержки и развития мемориальных комплексов.

Кроме того, на заседании обсудят план мероприятий, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от немецко-фашистских войск.

В июле Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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