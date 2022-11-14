На ремонт автодорог в Удмуртии выделят более 100 млн рублей

На ремонт автодорог в Удмуртии из федерального бюджета выделят более 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сайт кабмина.

Работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Тем временем в Татарстане в рамках нацпроекта завершён ремонт дороги Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

Первый участок отремонтирован в Апастовском районе, второй — в Камско-Устьинском.

Ранее сообщалось, что миллиарды рублей направят на строительство и ремонт дорог в 2023 году в Московской области.