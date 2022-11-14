В Москве 6—7 декабря пройдёт международный форум «Примаковские чтения»

В Москве 6—7 декабря на площадке Центра международной торговли состоится VIII международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения», мероприятие посвящено памяти учёного и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова. Главной темой форума станет «Трансформация мирового порядка: евразийское измерение».

В работе форума примут участие помощник президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, а также ведущие российские и зарубежные эксперты в области международной безопасности, мировой политики и экономики, представители общественных организаций, политики и дипломаты.

«В России происходит смена парадигмы международных отношений: от модели Восток—Запад к модели Север—Юг. Теперь, не от Лиссабона до Владивостока, а от Мурманска до Мумбая и Шанхая. От горизонтального — к вертикальному, меридианному политическому и экономическому мышлению. Нам предстоит осмысливать себя как самодостаточный, развитый Север», — отметил президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин.

Мероприятие проводится Национальным исследовательским Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук при содействии партнёров.

В 2022 году проект пройдёт при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты России.