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Офтальмолог Трость перечислил приводящие к проблемам со зрением патологии

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Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-офтальмолог Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Депздрава Москвы Александр Трость перечислил факторы, приводящие к проблемам со зрением.
Офтальмолог Трость перечислил приводящие к проблемам со зрением патологии
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К снижению зрения приводят не только офтальмологические заболевания, но и многие болезни различных органов и систем, при которых нарушается обмен веществ и кровоснабжение, пояснил он «Парламентской газете».

Что касается именно офтальмологических патологий, то ухудшение зрения чаще всего связано с такими заболеваниями, как катаракта и глаукома, распространёнными у пожилых, отметил врач.

На первом месте среди болезней по риску кардинального ухудшения зрения стоит сахарный диабет. Среди других заболеваний — гипертония, менингит, энцефалит, болезни почек, злокачественные или доброкачественные новообразования, патологии щитовидной железы и атеросклероз. Поэтому в группу риска ухудшения зрения, помимо пожилых, входят пациенты с хроническими заболеваниями и люди, имеющие наследственные факторы, заключил специалист.

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