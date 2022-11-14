Офтальмолог Трость перечислил приводящие к проблемам со зрением патологии

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-офтальмолог Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Депздрава Москвы Александр Трость перечислил факторы, приводящие к проблемам со зрением.

К снижению зрения приводят не только офтальмологические заболевания, но и многие болезни различных органов и систем, при которых нарушается обмен веществ и кровоснабжение, пояснил он «Парламентской газете».

Что касается именно офтальмологических патологий, то ухудшение зрения чаще всего связано с такими заболеваниями, как катаракта и глаукома, распространёнными у пожилых, отметил врач.

На первом месте среди болезней по риску кардинального ухудшения зрения стоит сахарный диабет. Среди других заболеваний — гипертония, менингит, энцефалит, болезни почек, злокачественные или доброкачественные новообразования, патологии щитовидной железы и атеросклероз. Поэтому в группу риска ухудшения зрения, помимо пожилых, входят пациенты с хроническими заболеваниями и люди, имеющие наследственные факторы, заключил специалист.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.