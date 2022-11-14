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В Госдуме рассказали о разработке федерального проекта по борьбе с диабетом

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала, что в России разработан федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом. Документ подготовили по поручению президента, которое он дал в апреле этого года.
В Госдуме рассказали о разработке федерального проекта по борьбе с диабетом
  • РИА Новости

В проекте предусмотрены мероприятия по раннему выявлению и лечению сахарного диабета, проведение профилактических мероприятий — особенно среди людей из группы риска.

Кроме того, программа предусматривает подготовку специалистов для диагностики и лечения сахарного диабета, сообщила депутат «Парламентской газете».

«Мы очень ждём этот документ. На заседании комитета мы утвердили сумму в 10 млрд рублей, выделенную на эту программу из федерального бюджета. Они пойдут на обеспечение пациентов лекарствами, медизделиями, расходными материалами и системами непрерывного мониторинга. Но эта сумма не окончательная», — отметила Соломатина.

Средства на реализацию проекта выделят из федерального и регионального бюджетов, а также из системы обязательного медицинского страхования.

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