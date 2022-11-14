Кардиолог Савонина назвала подавленные эмоции в числе неочевидных причин болезней сердца

Врач-кардиолог Ольга Савонина рассказала, что к проблемам с сердцем могут приводить неправильная чистка зубов, подавление эмоций и перенос простуды на ногах.

В разговоре с «Москвой 24» она уточнила, что в результате неправильной чистки зубов сначала образуется зубной налёт, затем формируется зубной камень, а после возникает кариес, который может навредить сердцу.

Другая вредная привычка, которая вредит здоровью сердца, — это подавление эмоций, сообщила кардиолог. По её словам, сдерживание эмоций способно привести к развитию гипертонии, а также к инфарктам и инсультам.

Простуда, перенесённая на ногах, может дать осложнение на сердце, предупредила Савонина. Вирусы, попадающие в кровоток, могут спровоцировать развитие вирусного миокардита — воспаления миокарда, сердечной мышцы.

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