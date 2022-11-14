Узнать больше

Кардиолог Савонина назвала подавленные эмоции в числе неочевидных причин болезней сердца

Короткая ссылка
Врач-кардиолог Ольга Савонина рассказала, что к проблемам с сердцем могут приводить неправильная чистка зубов, подавление эмоций и перенос простуды на ногах.
Кардиолог Савонина назвала подавленные эмоции в числе неочевидных причин болезней сердца
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Москвой 24» она уточнила, что в результате неправильной чистки зубов сначала образуется зубной налёт, затем формируется зубной камень, а после возникает кариес, который может навредить сердцу.

Другая вредная привычка, которая вредит здоровью сердца, — это подавление эмоций, сообщила кардиолог. По её словам, сдерживание эмоций способно привести к развитию гипертонии, а также к инфарктам и инсультам.

Простуда, перенесённая на ногах, может дать осложнение на сердце, предупредила Савонина. Вирусы, попадающие в кровоток, могут спровоцировать развитие вирусного миокардита — воспаления миокарда, сердечной мышцы.

Ранее психолог Ольга Гуманова в беседе с ФАН рассказала, как справиться с хандрой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить