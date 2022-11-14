В «Руспродсоюзе» объяснили рост цен на кофе проблемами с производством
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Леонов рассказал о неурожае, росте цен на упаковки, удобрения, а также о логистических сложностях.
«Эта тенденция характерна для всех стран», — сказал он РИА Новости.
По словам Леонова, на дальнейшую динамику касательно цен на кофе будут влиять балансы спроса и предложения на мировых рынках, а также биржевые цены и курс валют.
Ранее посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра сообщил, что стоимость колумбийского кофе в России поднимется в 2023 году на фоне возникших в республике проблем с урожаем.