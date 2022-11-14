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В «Руспродсоюзе» объяснили рост цен на кофе проблемами с производством

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Зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов объяснил, что рост цен на кофе, зафиксированный как на российском рынке, так и на мировом, связан с проблемами с его производством.
В «Руспродсоюзе» объяснили рост цен на кофе проблемами с производством
  • Gettyimages.ru

Леонов рассказал о неурожае, росте цен на упаковки, удобрения, а также о логистических сложностях.

«Эта тенденция характерна для всех стран», — сказал он РИА Новости.

По словам Леонова, на дальнейшую динамику касательно цен на кофе будут влиять балансы спроса и предложения на мировых рынках, а также биржевые цены и курс валют.

Ранее посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра сообщил, что стоимость колумбийского кофе в России поднимется в 2023 году на фоне возникших в республике проблем с урожаем.

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