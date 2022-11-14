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В «Росчайкофе» прокомментировали сообщение о подорожании колумбийского кофе в России

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Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия прокомментировал сообщение о подорожании колумбийского кофе в России.
В «Росчайкофе» прокомментировали сообщение о подорожании колумбийского кофе в России
  • Gettyimages.ru

«Колумбия — хоть и очень важный производитель кофе в мире, но не самый главный, на долю этой страны приходится порядка 8% мирового производства. При этом на долю лидирующих стран, прежде всего Бразилии и Вьетнама, приходится почти 60%», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, глобальные кофейные «ритмы» задают Бразилия и Вьетнам, и если брать 2022 и 2023 годы, то по всем параметрам урожаи в этих странах достаточно неплохие, поэтому серьёзных ценовых скачков не ожидается.

«Пока стоимость кофе на биржах не меняется и остаётся на среднем уровне. При этом арабика может немного подрасти в цене, но это не будет суперповышением», — добавил Чантурия.

Ранее посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра сообщил, что стоимость колумбийского кофе в России поднимется в 2023 году на фоне возникших в республике проблем с урожаем.

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