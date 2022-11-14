В Подмосковье более 200 медиков трудоустроились при содействии региональной программы

По данным Минздрава Московской области, 218 медицинских специалистов получили работу в регионе по программе «Приведи друга» с начала 2022 года.

Об этом сообщает РИАМО.

«В Подмосковье реализуется беспрецедентное количество мер социальной поддержки для врачей и среднего медицинского персонала, в том числе программа «Приведи друга»... Самые популярные специальности — медицинская сестра и участковый терапевт», — отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Наряду с этим стало известно, что количество активных резюме в Тюменской области, в сравнении с октябрём прошлого года, выросло на 11%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные hh.ru.

Наиболее востребованы у тюменцев профессиональные сферы: «Административный персонал» (число резюме выросло на 46% по сравнению с прошлым годом) и «Информационные технологии, интернет, телеком» (+44%).

Ранее в Московской области рассказали о программе переобучения на новую профессию. Переподготовка проводится в рамках нацпроекта «Демография».