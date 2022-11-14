Сомнолог Калинкин напомнил о взаимосвязи уровня иммунитета и качества сна

Руководитель центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что плохой сон нарушает работу иммунной системы.

«Механизм взаимосвязи сна и иммунитета очень сложен и изучен далеко не полностью. И то, что мы сейчас знаем, лишь верхушка айсберга. Наверняка есть и совсем иные механизмы взаимодействия сна и иммунной системы, изучать которые потребуется ещё не одно десятилетие», — поделился Калинкин в беседе с kp.ru.

По его словам, большое значение для здоровья человека имеет не только продолжительность сна (7—9 часов для взрослого человека. — RT), но и его качество. Длинный сон — не значит здоровый. А если человек постоянно встаёт по будильнику, то он точно не досыпает, заключил врач.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.