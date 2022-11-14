В Севастополе перед судом предстанет обвиняемый в даче взятки преподавателю студент
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СК.
По данным следователей, в марте 2022 года студент через специалиста кафедры передал преподавателю 25 тыс. рублей.
Дело против посредницы к настоящему времени закрыто. Суд присудил женщине штраф в размере 300 тыс. рублей. Дело против преподавателя находится на рассмотрении.
Ранее сообщалось, что на Кубани вынесли приговор медикам, бравшим взятки за поддельные сертификаты о вакцинации.