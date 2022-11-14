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В Севастополе перед судом предстанет обвиняемый в даче взятки преподавателю студент

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В Севастополе завершили расследование уголовного дела против студента, обвиняемого в даче взятки за закрытие экзаменационных долгов.
В Севастополе перед судом предстанет обвиняемый в даче взятки преподавателю студент
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СК.

По данным следователей, в марте 2022 года студент через специалиста кафедры передал преподавателю 25 тыс. рублей.

Дело против посредницы к настоящему времени закрыто. Суд присудил женщине штраф в размере 300 тыс. рублей. Дело против преподавателя находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что на Кубани вынесли приговор медикам, бравшим взятки за поддельные сертификаты о вакцинации.

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