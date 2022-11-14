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Психолог Ставрова посоветовала отвлекать маленьких детей от гаджетов

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Ведущий психолог тюменского регионального центра «Семья» Александра Ставрова посоветовала отвлекать маленьких детей от гаджетов.
Психолог Ставрова посоветовала отвлекать маленьких детей от гаджетов
  • Gettyimages.ru

«В два года продолжается период развития зрительного аппарата. Родители должны понимать, что напряжение мышц растёт, когда дети смотрят мультики на маленьком экране. На гаджете свет очень яркий и не лучшим образом влияет на сетчатку глаза», — заявила она в беседе с изданием «Вслух.ру».

Как отметила эксперт, нужно искать альтернативы и договариваться с ребёнком — например, предложить обмен гаджета на игрушку, игру с родителями, прогулку.

«Только предлагая ребёнку что-то, учтите, что предмет должен быть настолько же интересен для глаз, — посоветовала Ставрова.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.

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