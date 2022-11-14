Психолог Ставрова посоветовала отвлекать маленьких детей от гаджетов

Ведущий психолог тюменского регионального центра «Семья» Александра Ставрова посоветовала отвлекать маленьких детей от гаджетов.

«В два года продолжается период развития зрительного аппарата. Родители должны понимать, что напряжение мышц растёт, когда дети смотрят мультики на маленьком экране. На гаджете свет очень яркий и не лучшим образом влияет на сетчатку глаза», — заявила она в беседе с изданием «Вслух.ру».

Как отметила эксперт, нужно искать альтернативы и договариваться с ребёнком — например, предложить обмен гаджета на игрушку, игру с родителями, прогулку.

«Только предлагая ребёнку что-то, учтите, что предмет должен быть настолько же интересен для глаз, — посоветовала Ставрова.

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